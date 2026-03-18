竹書房は、『ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌』(著：真田一輝)の第1巻を2026年3月17日(火)に発売した。＜あらすじ＞20歳をむかえた女子大生の夏野ひまわりは、楽しみにしていたお酒がどれも口に合わずにいたものの、センパイに薦められたワインだけは美味しく感じられ、「飼い猫を抱いたような」という突拍子もない感想を漏らす。ワイン巧者と勘違いし、教えを乞うたセンパイより後日提供されたペアリングを試した