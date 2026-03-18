後輩女子と、身近で本格ワイン体験！『ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌』第1巻発売
竹書房は、『ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌』(著：真田一輝)の第1巻を2026年3月17日(火)に発売した。
＜あらすじ＞
20歳をむかえた女子大生の夏野ひまわりは、楽しみにしていたお酒がどれも口に合わずにいたものの、センパイに薦められたワインだけは美味しく感じられ、「飼い猫を抱いたような」という突拍子もない感想を漏らす。
ワイン巧者と勘違いし、教えを乞うたセンパイより後日提供されたペアリングを試したひまわりの眼前にはなぜか、飼い猫をともなう懐かしい光景が広がって──
＜みどころ＞
ワイン玄人未満で恋人未満のひまわりと秋山センパイ。
ふたりと一緒に、スーパーやドラッグストアでお求めいただけるワインで
本格的な「マリアージュ」を楽しんじゃいましょう！
ふたりの恋の行方も佳肴となることでしょう♡
■『ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌』第1巻
作者：真田一輝
発売日：2026年3月17日(火)
判型：B6判
ページ数：144ページ
定価：858円(税込)
＜あらすじ＞
20歳をむかえた女子大生の夏野ひまわりは、楽しみにしていたお酒がどれも口に合わずにいたものの、センパイに薦められたワインだけは美味しく感じられ、「飼い猫を抱いたような」という突拍子もない感想を漏らす。
ワイン巧者と勘違いし、教えを乞うたセンパイより後日提供されたペアリングを試したひまわりの眼前にはなぜか、飼い猫をともなう懐かしい光景が広がって──
ワイン玄人未満で恋人未満のひまわりと秋山センパイ。
ふたりと一緒に、スーパーやドラッグストアでお求めいただけるワインで
本格的な「マリアージュ」を楽しんじゃいましょう！
ふたりの恋の行方も佳肴となることでしょう♡
■『ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌』第1巻
作者：真田一輝
発売日：2026年3月17日(火)
判型：B6判
ページ数：144ページ
定価：858円(税込)