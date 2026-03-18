長らく「原付＝50cc」が常識だった日本。かつて、あるいは今も「50ccの原付に乗っていた」という方は多いと思います。しかし排ガス規制のため、2025年10月31日で国内メーカーの50cc原付は生産終了してしまいました。その代わりに登場したのが、125cc以下のエンジンを積みながら最高出力4.0kW以下と50cc相当に抑え、原付免許で乗れるという「新基準原付」。ホンダはこの制度に合わせて、110ccエンジンをあえてパワーを落として使う