前髪パッツンスタイルでイメチェン真剣な表情で、住宅街の緩やかな坂を歩いてくる女性。俳優の黒島結菜（29）である。２月下旬、渋谷区のとある住宅街で、鈴木京香（57）主演の４月期ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（テレビ朝日系）の撮影が行われていた。「作家・麻見和史の書き下ろし小説『警視庁文書捜査官』を原作とするドラマで、’18年４月期に始まり、’20年８月に続編としてSeason２が放送されました。主