撮影終了後も真剣な表情のままで…黒島結菜　４月期ドラマで”前髪パッツン”スタイル姿発見

前髪パッツンスタイルでイメチェン

真剣な表情で、住宅街の緩やかな坂を歩いてくる女性。俳優の黒島結菜（29）である。

２月下旬、渋谷区のとある住宅街で、鈴木京香（57）主演の４月期ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（テレビ朝日系）の撮影が行われていた。

「作家・麻見和史の書き下ろし小説『警視庁文書捜査官』を原作とするドラマで、’18年４月期に始まり、’20年８月に続編としてSeason２が放送されました。主演は波瑠（34）でした。鈴木は、第６係の刑事・鳴海理沙（なるみりさ）役で、Season１から出演。『（倉庫番の）魔女』の異名を持つ文書解読のエキスパートです。

６年ぶりに復活したSeason３は、波瑠が演じた刑事が異動したその後の設定で、鳴海の上司として配属されたのが、出世よりもやりがいを重視する警察庁キャリア組の陸奥日名子（むつひなこ）。自ら志願して新係長に就任したという日名子と理沙がバディを組んで難事件を解決する物語です」（テレビ誌ライター）

撮影は神社の敷地内で行われていたようで、撮影終了後、大勢のスタッフと出てきた黒島は、前髪パッツンスタイルで、黒いパーカーに緑色のパンツ姿。周囲は撮影を終えた雰囲気で談笑するスタッフもいたが、まだ役に集中したままなのか、冒頭のように表情ひとつ変えることなく歩いていた。

黒島といえば、’24年７月にパートナー関係にある俳優・宮沢氷魚（31）との間に第１子を出産。今回、『行列の女神〜らーめん才遊記〜』（テレビ東京系）以来、６年ぶりの共演となる黒島に対し鈴木は、次のように語っている。

〈本当に一生懸命で努力を惜しまない女性。久々にご一緒できてうれしいです。今ではお子さんもいらっしゃるので、そういう意味では以前とはちょっと違う黒島さんにも出会えるのかなと思い、楽しみで仕方ありません〉（ドラマ公式HPより）

一方、黒島は鈴木の印象について、

〈京香さんはすごくカッコいい女性！ と同時に、前回共演した時にとても天然でチャーミングな一面も垣間見ることができて、「え!? かわいい…！」と思い、嬉しくなりました〉（同上）

と語った。また、初の刑事役については、

〈アクティブな一面を出しつつ、ビジュアル的にもいつもと違う前髪を作ることから、役にアプローチしていこうと思っています〉（同上）

と、ニューヘアスタイルで臨んだと語っている。黒島と鈴木で、一体どんなバディを見せてくれるだろう──。

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