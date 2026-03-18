4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出口夏希が出演することが決定した。 参考：北村匠海が教壇に立って授業を行うシーンも『サバ缶、宇宙へ行く』場面写真一挙公開 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北