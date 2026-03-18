4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出口夏希が出演することが決定した。

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本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。2022年の出版後には、高校英語の教科書（三省堂）にも掲載されるなど大きな注目を集めた。また、月9枠で、学園ドラマを制作するのは『大切なことはすべて君が教えてくれた』（2011年1月期／フジテレビ系）以来、15年ぶりとなる。

出口が演じるのは、若狭水産高校に通う菅原奈未（17歳）。“宇宙食開発”を立ち上げる1期生のひとりだ。いつも明るく、自分の意見をはっきり言うクラスのリーダー的存在。漁業が盛んな小浜で育ち、実家は場外市場で海産物販売店を営んでいる。卒業後は、親や周囲の人から当然のように家業を継ぐと思われている現状に悩む。実はダンスが大好きで、ひそかに夢を抱いているものの、友達にも打ち明けられずにいる。「やってみなきゃ、わからない」という朝野の言葉をきっかけに、奈未の日常が変わり始める……。

■出口夏希（菅原奈未役）コメント・台本を読んだ感想本作がきっかけで、高校生たちが宇宙食を開発したことを知りました。成功するかわからない中で、“とりあえずやってみよう！”と挑んだ方々の思いに心を動かされました。台本では、“サバ缶を宇宙食に”と高校生たちが一致団結して挑む姿が丁寧に描かれ、とてもすてきだなと思いました。いろいろな知識を得られるお話でもあるので、私も勉強しながら撮影に臨みたいと思います。

・演じる菅原奈未について朝野先生から“やってみなきゃ、わからない”と言われて、奈未自身は人生を見つめ直します。私自身も、実際そう意識してお仕事しています。“無理かも…”と思う事もたくさんあるけど、いざ挑戦してみたら楽しい事もあったりします。とてもすてきなメッセージだと思いますので、奈未を通して視聴者の皆様にお届けしたいです。

・撮影で楽しみにしていること実際に宇宙食開発に携わってこられた方々が育ってきた小浜で撮影をさせていただくので、大切に表現していきたいと思います。そして、大好きな海鮮を食べられたらなと楽しみにしています。

・視聴者へメッセージ4月から新生活を始められる方も多いと思いますし、1週間が始まる月曜日に放送するドラマなので、視聴者の皆様に希望とエールをお届けできたらうれしいです。ぜひ、ご覧下さい！（文＝リアルサウンド編集部）