ベネズエラ代表 PHOTO:Getty Images ＜3月16日(日本時間17日)2026WORLDBASEBALLCLASSIC 準決勝イタリアーベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ 準々決勝で日本を破ったベネズエラがイタリアを下し、初の決勝進出を決めた。2点の先制を許したが、4回に4番E・スアレス(34=レッズ)のソロで追い上げると、7回2死から4連打で3点を奪い逆転に成功した。 このリードをマチャド(32=オリックス)ー