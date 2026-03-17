周防大島生まれの山口県オリジナル柑橘「ゆめほっぺ」の出荷が17日から始まりました。頬が落ちそうなほどおいしいことから名付けられた「ゆめほっぺ」。濃厚な甘みとプチプチとした独特な食感が特徴です。県のオリジナル柑橘「せとみ」の中でも糖度が13.5度以上と高く酸味の少ないものを「ゆめほっぺ」として毎年、この時期に出荷されています。今シーズンは夏から秋にかけての暑さや1月の寒波の影響があったものの美味しく