GRAPHTは、「PlayStation」「ASTRO BOT」「どこでもいっしょ」のオフィシャルライセンスプロダクトの新作アイテムを発売することを発表した。3月17日よりGRAPHT公式ECサイトで予約販売を開始し、東京ソラマチおよび渋谷ロフトでは3月18日より店頭販売を開始する。 【画像あり】今回販売される新商品ラインナップ 今回の新作は、MSYが展開するブランド「GRAPHT」のオフィシャルライセンスプロダクトライン「ASOBI GRAPHT」シ