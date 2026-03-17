GRAPHTは、「PlayStation」「ASTRO BOT」「どこでもいっしょ」のオフィシャルライセンスプロダクトの新作アイテムを発売することを発表した。3月17日よりGRAPHT公式ECサイトで予約販売を開始し、東京ソラマチおよび渋谷ロフトでは3月18日より店頭販売を開始する。

【画像あり】今回販売される新商品ラインナップ

今回の新作は、MSYが展開するブランド「GRAPHT」のオフィシャルライセンスプロダクトライン「ASOBI GRAPHT」シリーズからの発売となる。「PlayStation」関連では、「PlayStation Shapes」（△○×□）やハードウェアをモチーフにしたアイテムが複数ラインナップされている。

『Flow Lamp / PlayStation』は、水中にシルバーの“△○×□”が散りばめられたグリッターランプだ。LEDの青い光の中をシェイプが揺れ動くデザインで、高さ約33cm、価格は5,500円（税込）。

『デスクマット / PlayStation』は、歴代ハードウェアをカラフルに敷きつめたデザインで、横幅80cm×縦幅35cmの大判サイズ。価格は3,300円（税込）となる。

お出かけ向けアイテムとしては、歴代ハードウェアのモチーフを全体に並べた『メッセンジャーバッグ / PlayStation』と、ハードウェアのモチーフやカタカナのグラフィックパターンをあしらった『晴雨兼用折り畳み傘 / PlayStation』が登場する。

『ASTRO BOT』関連では、コインを入れるたびにアストロの声がランダム再生される貯金箱『ASTRO BOT Coin Buddies』と、ナイトライト機能付きの『ASTRO BOT Icon Alarm Clock』が発売される。

「どこでもいっしょ」からは、薄手のキャンバス地で作られた『どこでもいっしょ デイリートートバッグ』が登場。A4書類やノートPCが収まるサイズとなっている。

トレーディングアイテムも複数展開される。『アクリルバッジ / PlayStation』、『どこでもいっしょ トレーディングアクリルキーホルダー vol.4』、『サルゲッチュ トレーディングラバーマグネット』、『サルゲッチュ アクリルキーホルダー vol.2』がラインナップされている。

あわせて、ポップアップストア「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」が展開されている。

東京ソラマチのタワーヤード3Fワゴンショップでは3月18日より開催され、営業時間は10時から21時まで。

渋谷ロフト4階のスペースデザインフロアでは4月16日まで開催中で、営業時間は11時から21時となる。渋谷ロフト会場では3月13日よりトロの立像も展示されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）