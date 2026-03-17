「初めてのスマホ」は、確実に低年齢化している。ＪＣＯＭ株式会社が保護者５７８人を対象に実施した調査で、子どものスマートフォン利用の早期化と、その裏側にある家計負担やリスクの実態が浮かび上がった。すでに子どもにスマートフォンを持たせている家庭は５９．９％と約６割に達し、「中学１年生までに持たせた、または持たせる予定」との回答も５９．７％に上った。持たせたもしくは持たせる予定の内訳としては「小学生