チェルシーのポルトガル代表FWペドロ・ネトが、ボールボーイを突き飛ばした一件での出場停止処分を回避し、パリ・サンジェルマン（PSG）との第2戦に出場可能となった。チェルシーは11日、チャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のファーストレグでPSGと対戦し、敵地で2−5の敗戦を喫した。この試合にフル出場したネトは、試合終了間際の90＋1分にピッチの外へ出たボールを渡さなかったボールボーイを突き飛ばして倒す場面が