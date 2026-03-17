PSG戦で逆転目指すチェルシーに朗報！…ペドロ・ネトはボールボーイ突き飛ばしの一件で出場停止処分回避

PSG戦で逆転目指すチェルシーに朗報！…ペドロ・ネトはボールボーイ突き飛ばしの一件で出場停止処分回避