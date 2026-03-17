音を立てたら、即死。映画『クワイエット・プレイス』シリーズ最新作『クワイエット・プレイス パート3（原題：A Quiet Place Part III）』に続投するメンバーと3名の新キャストが発表された。 シリーズ前2作で監督・脚本・出演を務めたジョン・クラシンスキーが自身のを更新し、出演キャストの名前がプリントされた脚本の画像を投稿。これにより、続投＆新キャストの顔ぶれが明らかとなった。