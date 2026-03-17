新車を前に「これからワイルドなこともやっていきたい」と宣言！2026年3月9日、タレントの新山千春さんがInstagramとYouTubeチャンネルを更新し、新しいクルマが納車されたことを報告しました。2020年に更新された自身の公式YouTubeにて、日産「フィガロ」、「ミニクーパー」、ジープ「チェロキー」「ラングラー」といったクルマを乗り継いできたことを明かしている新山さん。【動画】超カッコいい！ これが「新山千春」が実際