新車を前に「これからワイルドなこともやっていきたい」と宣言！

2026年3月9日、タレントの新山千春さんがInstagramとYouTubeチャンネルを更新し、新しいクルマが納車されたことを報告しました。

2020年に更新された自身の公式YouTubeにて、日産「フィガロ」、「ミニクーパー」、ジープ「チェロキー」「ラングラー」といったクルマを乗り継いできたことを明かしている新山さん。

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特に彼女の“ジープ愛”は本物で、なんと25歳の頃からおよそ20年もジープに乗ってきたのだそう。

そんな新山さんが今回購入したのは、トヨタ「ランドクルーザー70」でした。

「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeep（ジープ）から新しく納車したのは再再販ランクル70です！」と、ブラックのランドクルーザー70の写真をInstagramにアップした新山さん。

また、同日に更新された自身のYouTubeチャンネルでも新山さんはランクル70の納車の模様を公開しています。

運転席に乗り込もうとドアの取っ手に触れるや「なんともレトロな感じですよ。これ、好きだなぁー。いいですね、持ち上げてね。ここがもう……ロマン！」と、いきなり感動し始める新山さん。

実際に運転席に座ると「新しいんだけど、このレトロ感というか。いやぁ〜……幸せ」と、感慨深げに。エンジンをかけようと鍵を差し込もうとする直前には「ボタンじゃないんですもんね。それが好きです！」と、喜びを噛み締めていました。

さらには、ARBのルーフラックを指差し「これもこだわりポイントなんです！」と、ドヤ顔になる新山さん。

実際にルーフからサイドオーニング（クルマから広げられるテントのような日よけ）を伸ばしつつ、「ランクルに乗るなら、キャンプとかワイルドなこともいろいろやってみたいなと思って」と、期待に胸を膨らませていました。

加えて、全面黒だったフロントバンパーの一部を海外仕様のメッキ仕様に変えたことを明かしています。

またホイールもカスタマイズし、長年お世話になってきた前愛車への感謝を込め、ランクル70のホイールもラングラーと同じような仕様へとカスタムしたそうです。

「四角、直角愛は変わらず」とコメントしているように、新山さんはワイルドなデザインが趣味のようですね。

ランクル70の黒いボディに合わせ赤いカーディガンを羽織り、新愛車のボンネットに肘を置いて笑顔で写るツーショット写真をInstagramに投稿した新山さん。

「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70 わたしの相棒です」と文章はつづられており、早くも愛着が湧いている様子が窺えました。

「ランクルファンの皆さん ランクル初心者の私ですが よろしくお願いします」と、先輩オーナーたちへの挨拶で締められた今回の投稿には「#ランクル」「#ランクル好きと繋がりたい」「#再再販ランクル70」なるハッシュタグが添えられていました。