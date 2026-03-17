◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラーイタリア（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアと対戦。「1番・右翼」で出場したロナルド・アクーニャ外野手（28＝ブレーブス）が同点打を放つなど7回に逆転に成功した。1点を追う7回、ベネズエラは2死一、三塁の好機でアクーニャが遊撃への深い当たりで一塁