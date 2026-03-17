【前後編の前編／後編を読む】セミナーで「家庭をもって守りに入っていた」と気づいた…年下女性に「ギラギラしてる」とおだてられカンチガイ53歳夫の大後悔一時の気の迷いから、あらぬ方向に突っ走ってしまい、後戻りできなくなる。人生にはそういうことがあり得るが、深い後悔は人を蝕む。「7歳だった息子の『パパ、日曜日はキャッチボールだよ』という声と、10歳の娘の『土曜日は遊園地だからね』という声、この2つの声が忘