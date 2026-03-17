フジアルテ株式会社は2026年2月24日、プロゴルファーの都 玲華（みやこ・れいか）とスポンサー契約を締結したと発表しました。 目標は初優勝！都玲華がスポンサー契約を締結 都玲華プロ 都プロは2024年にプロテスト合格後、国内女子ツアーに本格参戦。2025年シーズンは27試合に出場し、トップ10入り4回、メルセデス・ランキング50位と安定した成績を残し、2026年シーズンは