都玲華、新しい契約を締結！「この度…」とコメント

フジアルテ株式会社は2026年2月24日、プロゴルファーの都 玲華（みやこ・れいか）とスポンサー契約を締結したと発表しました。

目標は初優勝！都玲華がスポンサー契約を締結

都玲華プロ

都プロは2024年にプロテスト合格後、国内女子ツアーに本格参戦。2025年シーズンは27試合に出場し、トップ10入り4回、メルセデス・ランキング50位と安定した成績を残し、2026年シーズンは自身初のシード権を獲得した若手有望選手です。

契約に伴い、都プロは2026年シーズンより ウェア背面左肩に「フジアルテ」ロゴ を掲出してJLPGAレギュラーツアーに参戦予定。フジアルテは、課題から逃げず努力を重ねながら挑戦を続ける都プロの姿勢が、現場で奮闘する“働く人たち”の姿と重なるとして、今回の契約に至ったと説明しています。

都プロは今回の契約について下記のようにコメントしています。

「この度、フジアルテ株式会社様にサポートいただくことになり、大変嬉しく思っています。多くの方々の支えがあってこそ、最高のパフォーマンスができるということを日々実感しながらプレーしています。今年度も感謝の気持ちを忘れず、初優勝を目指して全力で挑戦してまいりますので、何卒宜しくお願いいたします」

いかがでしたか？ ぜひ都プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！