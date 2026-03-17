高市早苗総理大臣が3月11日、「16日にも石油備蓄を放出する」と発表。政府はロシアがウクライナに侵攻した2022年以来となる石油備蓄の放出を決めた。石油の備蓄は政府、民間あわせて約254日分が確保されており、今回は過去最大の約45日分を放出する。【映像】カーグ島、爆撃の瞬間（実際の様子）しかし状況は、一方的にイランを攻撃したトランプ大統領の予想を大きく裏切り、泥沼化している。国際政治学者の舛添要一氏は「全く