Windowsのセットアップ直後には自分好みの環境を構築するために「トラッキングを無効化する」や「WSLをインストールする」といった設定を行う必要があります。しかし、新しいPCをセットアップしたりOSを再インストールするたびにWindowsの散らかった設定項目を順にたどるのは面倒です。そんなときに役立つのがWindowsの設定一括変更ツールの「Sophia Script for Windows」です。GitHub - farag2/Sophia-Script-for-Windows: ɪ