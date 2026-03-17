Windowsの設定を一括カスタムできる「Sophia Script for Windows」、「WSLのインストール」や「追跡機能の無効化」などのプリセットを作って一括実行可能

Windowsの設定を一括カスタムできる「Sophia Script for Windows」、「WSLのインストール」や「追跡機能の無効化」などのプリセットを作って一括実行可能