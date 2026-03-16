お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。大先輩芸人の還暦祝いを行ったことを報告した。高橋は「今田さん還暦かっこええーーーー！！！！初めて飯行ったの20年前です。ずっと尊敬できるでっかい背中やで！！」とし、3月13日が60歳の誕生日だったお笑いタレント今田耕司の還暦祝いパーティーに参加したことを明かした。赤いちゃんちゃんこを着た今田をセンターにした集合写真をアップし