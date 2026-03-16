【AirPods Max 2】 4月上旬 発売予定 価格：89,800円 Appleは3月16日、ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」を発表した。3月25日より予約受付を開始し、4月上旬に発売予定。価格は89,800円。 オーバーイヤーヘッドホン「AirPods Max 2」がサプライズ発表。初代「AirPods Max（Lightning搭載モデル）」は2020年12月に発売され、2024年9月にUSB-C搭載モデル