【AirPods Max 2】 4月上旬 発売予定 価格：89,800円

Appleは3月16日、ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」を発表した。3月25日より予約受付を開始し、4月上旬に発売予定。価格は89,800円。

オーバーイヤーヘッドホン「AirPods Max 2」がサプライズ発表。初代「AirPods Max（Lightning搭載モデル）」は2020年12月に発売され、2024年9月にUSB-C搭載モデルへリニューアルされているが、新型の登場は実に5年3カ月ぶりとなる。

ヘッドホンチップには「AirPods Pro 3」などに採用されている「H2」を搭載し、新しいコンピュテーショナルオーディオアルゴリズムと組み合わせることで、前世代から最大1.5倍効果的なアクティブノイズキャンセリングを実現。また、外部音取り込みモードもより自然に聞こえるようになったほか、適応型オーディオ、会話感知、ライブ翻訳といったインテリジェンス機能に対応した。

音質面では、新しいハイダイナミックレンジアンプを搭載。初代「AirPods Max」のサウンド特性を維持しながらよりクリーンなオーディオとなり、空間オーディオコンテンツで音源定位の向上、より正確で安定した低音域レスポンス、より自然な高音域を実現している。また、ワイヤレスオーディオのレイテンシーも低減し、ゲーム体験の向上も果たしている。

このほかにもスタジオ品質の音声録音やカメラリモートといった便利機能も搭載。カラーはミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5種類で、3月25日よりApple Storeにて予約受付を開始する。

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