歌謡グループ「純烈」の弟分で、4月8日にデビューを控える4人組「モナキ」の公式サイトが16日に更新され、29日にイオンタウン守谷で開催を予定していたデビューシングル記念キャンペーンを中止することを発表した。「3/29(日)イオンタウン守谷デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」発売記念キャンペーン中止のお知らせ」とし、「3月29日（日）にイオンタウン守谷で開催予定でしたキャンペーンは、当初