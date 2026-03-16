Netflix JAPANが3月15日、Xを更新。WBC日本-ベネズエラ戦を終えた井端弘和（50）監督のインタビュー動画を公開した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿されたのは試合を終えた井端への3分40秒のインタビュー動画。先発の山本由伸（27）をイニング途中で交代させたことや相手の打者について質問が寄せられる中、試合後に