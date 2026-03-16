Netflix JAPANが3月15日、Xを更新。WBC日本-ベネズエラ戦を終えた井端弘和（50）監督のインタビュー動画を公開した。

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投稿されたのは試合を終えた井端への3分40秒のインタビュー動画。先発の山本由伸（27）をイニング途中で交代させたことや相手の打者について質問が寄せられる中、試合後に選手に話したことについての質問が寄せられた。

井端は「こういって負けたという現実がありますんで、さらに打つほうは力をつけ、投げるほうもそれぞれ変化球を磨くとか、というところで次の大会に挑んでもらえれば日本の野球の発展につながるのかなと思います」と、選手らに伝えたことを明かした。

ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦を前に、記者会見する日本代表の井端弘和監督＝１４日、マイアミ（共同）

この投稿にはXユーザーから「侍の監督を引き受けて下さってありがとうございました」「監督にも選手にも敬意しかないです」「今後も野球日本代表へ何らかの形で関わり続けて欲しい」「心から尊敬し、感謝しています」といったコメントが寄せられた。