ＢＴＳ・ＲＭの寄付により、海外博物館の所蔵する韓国絵画作品集が世に出ることになったと１６日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。記事によると国外所在文化遺産財団は１１日、図録「ＩＴ’Ｓ＿＿＿＿ＨＥＲＥ：国外で輝く韓国古画」を、２０２２年にＲＭから受け取った寄付金で出版したことを発表したという。ＲＭは２１年と２２年に、同財団へ１億ウォン（１千万円）を寄付し、海外にある文化遺産の保存、復元、活用