世界最高の格闘技団体「UFC」の日本人の情報を発信する「UFC JAPAN」の公式インスタグラムが16日までに、UFCフライ級世界3位で、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、日本対ベネズエラ戦でプレイボールコールを行った平良達郎（THEBLACKBELTJAPAN）の1日密着動画を公開した。中学時代まで野球少年だった平良は練習から目を輝かせながら見学。プレイボールコールに備えてグラウンドに降りると、侍ジ