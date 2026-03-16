演歌歌手の梅谷心愛（こころ＝１８）が１６日、都内の結婚式場のチャペルで「３ｒｄＳｉｎｇｌｅ『星空のルビー』新曲発表会」を行った。くすみグレーの着物姿でバージンロードに登場し、ファンにあいさつしながら歩いた。「こんなにすてきな会場で、ソワソワしています」と楽しげで、「まさかあのドアから登場すると思わなかったでしょ。隣寂しかったんですけど」と笑わせた。イベントでは「追憶の夏」、「博多ごころ」で