マイナーチェンジした新型「セレナ」登場 SNSではどのような声があるのか2025年12月18日、日産はミニバンの「セレナ」をマイナーチェンジし、2026年2月中旬より発売しました。長年ファミリー層から支持を集める同モデルの進化について、SNS上では外観や新機能、操作性に関する投稿が見受けられます。1991年に誕生したセレナは、2026年に35周年を迎えるロングセラーのミニバンです。時代とともに変化する家族のニーズに応え続け