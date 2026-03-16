マイナーチェンジした新型「セレナ」登場 SNSではどのような声があるのか

2025年12月18日、日産はミニバンの「セレナ」をマイナーチェンジし、2026年2月中旬より発売しました。長年ファミリー層から支持を集める同モデルの進化について、SNS上では外観や新機能、操作性に関する投稿が見受けられます。

1991年に誕生したセレナは、2026年に35周年を迎えるロングセラーのミニバンです。時代とともに変化する家族のニーズに応え続け、ファミリー層から高い支持を獲得してきました。

【画像】超カッコいい！ これが日産「新型セレナ」です！（30枚以上）

現行の6代目は2022年11月に登場し、初代から受け継がれる「BIG」「EASY」「FUN」というコンセプトのもと、広い室内空間と高い利便性を追求しています。

今回のマイナーチェンジでは、デザインの刷新と機能強化が行われています。

上級グレード「LUXION（ルキシオン）」は、今回の変更で、フロントグリルとアルミホイールに新デザインを採用し、上質でプレミアム感のある外観へ刷新されました。インテリアには、次世代素材「テーラーフィット」のシートが新たに採用されています。

量販グレードのエアロ仕様「ハイウェイスターV」は、今回の変更では、フロントグリルとアルミホイールにスポーティな新デザインを採用し、堂々とした存在感を強調しました。

また全グレード共通の変更点として、ボディカラーに「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」の新色3色が追加されました。

機能面では、セレナとして初めてGoogle搭載の最新「NissanConnectインフォテインメントシステム」がメーカーオプションとして採用されました。GoogleマップやGoogleアシスタントが利用可能です。

また、車両の施錠・ハザード・窓の締め忘れを通知する「し忘れアラート」や、離れた場所から車両を見守る「リモートフォトショット」にも対応しました。

運転支援では「インテリジェントアラウンドビューモニター」が進化し、「3Dビュー」「フロントワイドビュー」「両サイドミラークローズドビュー」が追加されました。

さらに、走行開始時に毎回eべダルのスイッチを操作せずに済む「e-Pedal Step 前回モード記憶」機能が追加されたほか、停車後のエンジンオフ時に後席を確認するよう促す「後席リマインダー」も採用されました。

こうした新モデルの登場に対し、SNSでは「ダイナミックなフロントマスクなのに、上品でオラオラ感が無くてとても良い！」「実車観てきました。思ったよりフロントグリルデザイン格好よかったです」といった刷新された外観を支持する声が上がっています。

また、新機能についても「eべダルのモード記憶、まじでやっとかって感じ」「凄く良い色！」と進化を喜ぶ投稿が多く見られました。

その一方で、「ファミリーカーとして優秀なのはわかるけど、そろそろ新骨格で作ってほしかった」という次世代モデルへの期待を込めた要望や、「左右非対称のグリルとかおしゃれでもなんでもなく、ただバランス悪くかっこ悪いと思ってしまった」と個別の意匠に対する率直な意見もありました。

セレナの価格（消費税込）は、ガソリン車が278万5200円から499万8400円です。