オーウエル [東証Ｓ] が3月16日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の40円→45円(前期は45円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、持続的な成長と企業価値向上の為、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを配当政策の基本