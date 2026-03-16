オーウエル <7670> [東証Ｓ] が3月16日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の40円→45円(前期は45円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、持続的な成長と企業価値向上の為、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを配当政策の基本方針としております。この方針に基づき、2025年12月12日付で公表いたしました2026年３月期通期連結業績予想を踏まえ、2026年３月期の期末配当につきましては、前回予想の１株当たり30円から５円増配し35円を決議いたしました。これにより、2026年３月期の年間配当予想は、１株当たり45円を予定しております。なお、本件につきましては、2026年６月開催予定の第84回定時株主総会に付議する予定です。

