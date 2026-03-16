フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)では、1週間通しの特別企画「春休み満喫!ぽかぽか遠足ウィーク」を、23〜27日に放送。MCのハライチ(岩井勇気、澤部佑)と神田愛花、各曜日のレギュラーメンバーがスタジオを飛び出し、各地で“春の遠足”ロケを行う。(前列左から)岩井勇気、澤部佑、桂田園子さん、児嶋一哉(後列左から)小室瑛莉子アナ、神田愛花、真飛聖初日となる23日は「東京ディズニーリゾートで