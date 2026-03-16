愛知県豊川市の醸造メーカー・サンビシは、たまり醤油ベースの調味料「たまり食堂」シリーズのラインアップを拡充する。3月23日から、新たに「生姜焼のたれ1150g」と「スタミナ焼のたれ1140g」を発売。人手不足を背景とした調理現場の時短・簡便ニーズに応える。「たまり食堂」は、中京を地盤とするサンビシが“伝統的な東海地方の調味料「たまり醤油」を現代の食卓に届ける”をコンセプトに立ち上げた業務用新ブランド。第1