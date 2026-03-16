たまり醤油ベースの調味料「たまり食堂」シリーズから生姜焼とスタミナ焼のたれ サンビシ

愛知県豊川市の醸造メーカー・サンビシは、たまり醤油ベースの調味料「たまり食堂」シリーズのラインアップを拡充する。3月23日から、新たに「生姜焼のたれ1150g」と「スタミナ焼のたれ1140g」を発売。人手不足を背景とした調理現場の時短・簡便ニーズに応える。

「たまり食堂」は、中京を地盤とするサンビシが“伝統的な東海地方の調味料「たまり醤油」を現代の食卓に届ける”をコンセプトに立ち上げた業務用新ブランド。

第1弾商品として25年5月に「黒から揚げの素1180g」と「黒炒飯の素1L」「さしみたまり1L」を投入。たまり特有の濃い色が料理にインパクトを与え差別化につながる。特に「黒から揚げの素」は、漬け込み時間が比較的短くて済むことから、店舗で仕込みを行う個人店を中心に好評を博している。

新商品の「生姜焼のたれ」は、生姜のパンチとたまり醤油のコクが特徴。生肉に対して20〜25％使用。肉を素焼きした後、仕上げに絡める。「スタミナ焼のたれ」は、にんにくの旨味がやみつきになる味わい。生肉に対して15〜20％使用して、からめ焼きにする。炒飯や焼肉のたれなどにも使える汎用性の高さもセールスポイントだ。先行商品の「黒炒飯の素」は香りづけに近いが、「スタミナ焼のたれ」はガッツリ強めの味を求めるユーザーにおすすめという。