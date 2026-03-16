ファミリーマートにて、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」コラボレーションキャンペーンを開催。作品内に登場する「はちみードリンク」や「トレセン学園のはちみつパン」など、遊び心あふれる全5種類のコラボ商品がバラエティ豊かにラインナップされています。 ファミリーマート「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」 開始日：2026年3月15日