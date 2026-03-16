お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が15日、自身のXを更新。14日（日本時間15日）行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で日本が破れ、連覇を逃した件をめぐり、私見をつづった。真栄田は日本敗戦後、SNS上でさまざまな声が書き込まれていることについて「WBC日本戦終了後に、SNSで、責任は◯◯◯とか書いてる人や、あそこは◯◯を使うべきだったとか素人で恥ずかしくもなく書いてる人ってどんな生活してるんかな」と書き出