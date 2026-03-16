実行犯に有罪判決が下り、終結したかに見えた積水事件。だが、獄中から届いた手紙が、葬られたはずの衝撃的な真相を次々と暴き出していく。「積水ハウス事件」主犯格からの手紙「土地が人を狂わせるんです」豊川悦司演じるハリソン山中の名言とともに大ヒットしたネットフリックスドラマ『地面師たち』には、モデルとなった現実の事件がある。東京・五反田の老舗旅館「海喜館」を舞台とする「積水ハウス事件」だ。その積水事件の主