佐藤綾乃が今季限りでの引退を表明スピードスケートで五輪3大会連続メダルを獲得した佐藤綾乃（ANA）が15日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの引退を表明した。インスタグラムでは「【ご報告】今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と書き出した。「26年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり