佐藤綾乃が今季限りでの引退を表明

スピードスケートで五輪3大会連続メダルを獲得した佐藤綾乃（ANA）が15日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの引退を表明した。

インスタグラムでは「【ご報告】今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と書き出した。「26年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした」と振り返った。

29歳の佐藤は女子団体追い抜きで2018年平昌で金、2022年北京で銀、2026年ミラノ・コルティナで銅を獲得。「オリンピック3大会出場と3つのメダル。個人種目はワールドカップで総合3位になる経験もしました。私としては十分です。メダルを目標に一緒に戦ってくれたパシュートメンバーには本当に感謝です。約14年間、毎年パシュートを滑ってきました。その分、この種目に対する思いはとても強かったと思います」と記した。

関係者へのお礼を込めて、「皆さまの存在がないと、私のスケート人生はこんなに輝かしいものにはならなかったです。少しずつ皆さんに感謝の気持ちを色々な形で伝えられたらなと思っています。最後の最後まで笑顔で、自分らしくいられたので満点です 次の人生も精一杯楽しみます ありがとうございました」と結んだ。

スピードスケートでは佐藤と同じ女子団体メンバーだった高木美帆が先日の世界選手権で現役引退の意向を表明しており、相次ぐ引退報告となった。

コメント欄では「26年間の競技生活、本当にお疲れさまでした」「第二の人生を楽しんでくださいね」「たくさんの感動をありがとうございました」「覚悟はしていましたが、寂しいです」「遂に来た、この時が。お疲れ様でした」など、ファンから労いや惜別の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）