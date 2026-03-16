メガネのフレームといえば、金属やプラスチックが使われているのが当たり前。ところが、その常識を覆すシリーズがあります。それは、Zoff（ゾフ）の「Galileo（ガリレオ）」です。このシリーズ最大の特徴は、金属を一切使用していないこと。フレーム全体をオールラバー素材で成型することで、驚くほど壊れにくい構造を実現しています。その「Galileo」に、新モデル「Galileo S01」（セットレンズ代込1万3300円）と、新レンズ「Gali