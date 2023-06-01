エールディヴィジ 25/26の第27節 ＡＺとヘラクレス・アルメロの試合が、3月15日22:30にAFASスタディオンにて行われた。 ＡＺはロザンヘロ・ダール（DF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）らが先発に