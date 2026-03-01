エールディヴィジ 25/26の第27節 ＡＺとヘラクレス・アルメロの試合が、3月15日22:30にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはロザンヘロ・ダール（DF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の5分に試合が動く。ＡＺのミーズ・デウィット（DF）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールを決めてＡＺが先制。

32分、ＡＺが選手交代を行う。ロザンヘロ・ダール（DF）に代わりイサク・イェンセン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分ＡＺが追加点。トロイ・パロット（FW）のアシストからスベン・マイナンス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とＡＺがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘラクレス・アルメロは後半の頭から2人が交代。Bozinovski Rhys（MF）、ミメイルヘル・ベニタ（DF）に代わりセム・スヘップエルマン（MF）、ヤネス・ビックホフ（DF）がピッチに入る。

56分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ナジ・ウヌファー（MF）からトリスタン・ファンヒルスト（FW）に交代した。

60分、ＡＺは同時に2人を交代。ウェスリー・パタティ（FW）、イライジャ・ダイクストラ（DF）に代わりイブラヒム・サディク（FW）、デンソ・カシユス（DF）がピッチに入る。

71分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ヤン・ジャンブーレク（MF）からトーマス・ブランズ（MF）に交代した。

74分ＡＺが追加点。トロイ・パロット（FW）のアシストからミーズ・デウィット（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

76分、ＡＺは同時に2人を交代。トロイ・パロット（FW）、ペール・コープマイナース（MF）に代わりメックス・メールディンク（FW）、カスパー・ブオゴール（MF）がピッチに入る。

84分ＡＺが追加点。イサク・イェンセン（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、ＡＺが4-0で勝利した。

なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）は出場しなかった。

2026-03-16 01:00:51 更新