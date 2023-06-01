上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地３月15日、エールディビジ第27節でエクセルシオールとホームで対戦している。前節２ゴールの上田が先発、怪我の渡辺がメンバー外となったフェイエノールトは、28分に先制点を奪われる。 それでも後半に入って58分、左からのボスのクロスをボックス内で上手く収めた上田がワントラップからアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らして同点弾を挙げる。さらに上田
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