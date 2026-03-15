オランダ1部フェイエノールトは3月15日、エールディビジ第27節でエクセルシオールと対戦。日本代表FW上田綺世がスタメン出場し、2試合連続となる2ゴールを決めた。試合は0-1で迎えた後半4分、中央からのスルーパスに抜け出した上田がゴールネットを揺らしたが、際どいオフサイド判定で取り消しに。しかし、同14分に左サイドのクロスから右足ゴールを決めると、同15分には、FWラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出して、